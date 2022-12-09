Учения по ликвидации чумы мелких жвачных провели в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области прошли симуляционные упражнения по ликвидации чумы мелких жвачных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Чума мелких жвачных - высоко контагиозная вирусная болезнь овец и коз, протекающая преимущественно остро или подостро, характеризующаяся лихорадкой, язвенными поражениями слизистых оболочек ротовой и носовой полостей, конъюнктивитами, геморрагическим гастроэнтеритом, поражением лимфоидной системы и развитием пневмонии.

По легенде, на территории Меркинского района Жамбылской области произошел падеж МРС, при проведении исследований патологического материала от павшей МРС выявлен вирус чумы мелких жвачных.

В учениях были задействованы представители научно-исследовательских институтов, государственных ветеринарных организаций, территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК, а также органы по чрезвычайным ситуациям, органы внутренних дел, учреждения санитарно-эпидемиологического контроля, здравоохранения Меркинского района Жамбылской области.

В ходе учений отработаны вопросы межведомственного взаимодействия служб при возникновении чрезвычайной ситуации; организационные вопросы при возникновении, диагностики, информирования, локализации, ликвидации, профилактики инфекционного заболевания чумы мелких жвачных; проверки готовности областных и районных подразделений ветеринарной службы Жамбылской области при возникновении чрезвычайной ситуации.

Кром того, участники учений освоили навыки полевой работы при развертывании и организации ликвидационных работ очага чумы мелких жвачных, по установлению границ неблагополучного пункта и проведению в нем оздоровительных мероприятий, а также проведению профилактических мероприятий в угрожаемой зоне.

По итогам была подтверждена готовность ветеринарной службы по реагированию на случай возникновения очага чумы мелких жвачных, усилению контроля за чумой с помощью повышения эффективности национальных ветеринарных служб, ответственных за контроль заболевания в целях соответствия рекомендациям Всемирной организации здоровья животных.

Фото: gov.kz



