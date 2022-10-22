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    Учения ОДКБ в Таджикистане: казахстанские десантники выполнили спецзадачи

    22 Октября 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Таджикистане на полигоне «Харбмайдон» завершилось совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022». В нем принимали участие военнослужащие из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В ходе учения подразделения Десантно-штурмовых войск Казахстана совместно с представителями воинских контингентов стран-участниц ОДКБ отработали комплекс учебно-боевых задач по ликвидации незаконных вооруженных формирований. Военнослужащие вели боевые действия на незнакомой местности в горных условиях, рассказали в оборонном ведомстве Казахстана.


    «Сводный обходящий отряд, состоящий из ротных тактических групп Казахстана и Таджикистана, блокировал подразделения противника. Казахстанские десантники успешно осуществили штурм населенного пункта, нанеся незаконным вооруженным формированиям огневое поражение из вооружения боевых машин, стрелкового оружия и гранатометов. Уничтожив группу боевиков, военнослужащие закрепились на обозначенном рубеже», - рассказали в Минобороны РК.

    В практических действиях на полигоне «Харбмайдон» приняли участие воинские контингенты государств – членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата Организации.

    Общая численность участников учений составила около 1000 человек. В них было задействовано свыше 300 единиц военной, специальной и авиационной техники, включая беспилотные летательные аппараты.


    видео: Минобороны РК

    Фото : gov.kz







    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ОДКБ Учения Таджикистан Видео Минобороны РК Вооруженные силы
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