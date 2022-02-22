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    Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта

    22 Февраля 2022, 11:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин озвучил дату проведения учений «Коктем-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На республиканском уровне 16 февраля проведено заседание Межведомственной государственной комиссии по подготовке к паводковому периоду, на котором даны соответствующие рекомендации заинтересованным центральным и местным исполнительным органам», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

    По его словам, 3-4 марта запланировано проведение Республиканского командно-штабного учения «Коктем-2022», в ходе которого будет проверена готовность Государственной системы гражданской защиты к действиям в условиях паводка.

    Ранее министр сообщил о сохраняющейся угрозе подтопления 285 населенных пунктов.

    «В прошлом году проведено берегоукрепление 21 участка и очистка около 72 километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78 километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 километров водоотводных каналов, установлены четыре локальные системы оповещения», - добавил Ю. Ильин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Учения Правительство РК Безопасность Паводок МЧС ДЧС
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