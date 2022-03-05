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    Учения «Көктем – 2022»: готовность к паводкам проверили в Акмолинской области

    5 Марта 2022, 02:16

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области проводятся республиканские учения «Көктем-2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении внутренней политики, один из важных вопросов в регионе - подготовка к весеннему половодью. В области с лета прошлого года начаты противопаводковые мероприятия: идет очистка снега с придворовых территорий, укрепление дамб и обвалований. В комплекс мероприятий, направленных на теоретические и практические действия по приведению сил и средств гражданской защиты в готовность и принятию решений по ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят ежегодные командно-штабные тренировки.

    По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Нурлана Атыгаева, местом развертывания областного штаба определен Аршалынский район.

    «Именно данный регион в последние годы более подвержен чрезвычайным ситуациям весеннего периода. Отработки практических действий территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты проводятся в селе Жибек Жолы», - рассказал спикер.

    Согласно замыслу, в текущем году учение проводится в формате единой комплексной задачи по проведению повсеместных противопаводковых мероприятий, в том числе по вывозу снега из населенных пунктов и наледи с крыш зданий и сооружений, а также придомовых участков, особенно социально уязвимых слоев населения; очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений мостов автомобильных и железнодорожных дорог к пропуску ледохода и паводковых вод; укреплению защитных дамб, плотин и насыпных сооружений; проверке готовности мест временного размещения пострадавшего населения (эвакуационных пунктов).

    В рамках двух дней учений отработаны практические полезные мероприятия к реагированию на возможные негативные сценарии при паводках. Это очистка водопропускных каналов, укрепления дамб и обвалований, готовности отряда экстренного реагирования и формирования гражданской защиты, оповещения населения с использованием систем оповещения и автомобилей с системой речевого устройства, эвакуация населения и проверка готовности эвакопунктов и т.д.

    «Всего по области приведены в готовность 14 областных служб гражданской защиты, 218 формирований с личным составом 308 человек и 133 единицы техники», - резюмировали в ведомстве.

    Напомним, в течение двух дней на территории страны проводится ежегодное республиканское командно-штабное учение «Көктем-2022».

    Автор:

    Оксана Матасова

    Учения Акмолинская область Безопасность Паводок Регионы Казахстана МЧС ДЧС
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