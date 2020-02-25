Учения «Коктем -2020» прошли в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Усть-Каменогорске спасатели провели тактико-специальные учения в рамках РКШУ «Коктем -2020», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве сообщили, что в регионе текущей зимой выпало аномальное количество снега, который с первым потеплением может создать угрозу подтопления. В этой связи спасатели решили подсчитать силы и «отрепетировать» готовность к предстоящей весне.

Согласно легенде учений, в конце февраля произошло резкое повышение температуры воздуха. Интенсивное таяние обильного снежного покрова в горах, заторы на реках и ручьях привели к поднятию уровня воды и переливу через береговые линии, в поселке Новая Согра подтопило жилые дома. Со стороны поселка Бобровка увеличился приток водных масс, образовался затор на ручье Безымянный Ключ. Первыми на место ЧС прибыли офицеры управления по ЧС и специалисты акимата города. Оценив обстановку, определив масштабы и зону ЧС, на место подтопления выдвинулись два экипажа управления полиции Усть-Каменогорска на автомобилях УАЗ оборудованных громкоговорящей связью для оповещения жителей подтопленных домов и организации охраны общественного порядка.

Тем временем, спасатели ГУ «СПиАСР» ДЧС ВКО на автомобиле «КУНГ» и высокопроходимой технике «ШЕРП» проводят спасательные работы и эвакуационные мероприятия в безопасную зону. Бригада Центра медицины катастроф оказывает первую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим гражданам. На место ЧС под сопровождением двух экипажей управления полиции Усть-Каменогорска прибывает автобус для сбора и дальнейшей эвакуации в пункт временного размещения жителей подтопленных домов.

К слову, общее количество задействованного личного состава в учениях составило 95 человек и 24 единицы спецтехники.

В учениях спасатели Восточного Казахстана продемонстрировали вездеход «Шерп». Уникальную машину в службе ЧС получили совсем недавно. Колесный вездеход не уступает гусеничной технике и во многом превосходит ее. Эта машина отличается компактностью, отличным уровнем маневренности, надежностью. Благодаря огромным колесам и необычной конструкции ходовой части «Шерп» может преодолевать препятствия до 70 сантиметров, взбираться на крутые склоны и даже плавать.

При этом место для проведения учений было выбрано не случайно, ежегодно весной на улице Усть-Каменогорская подтапливает дома. Спасатели между тем просят жителей уже сейчас готовиться к паводку и проводить очистку собственной прилегающей к домам территории, чтобы обеспечить беспрепятственное прохождение талых вод и предотвратить подтопления жилых домов и надворных построек.