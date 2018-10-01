Ученица распылила перцовый баллончик в школе Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Ученица распылила перцовый баллончик в школе Уральска, сообщила пресс-служба ДВД Западно-Казахстанской области.

«По факту отравления неизвестным веществом школьников средней школы №40 Уральска проведена проверка. В результате сотрудниками полиции установлена ученица данной школы, которая распылила перцовый баллончик»,- говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.293 УК (хуллиганство).



Напомним, 4 октября в 11.24 поступило сообщение о том, что у троих учеников данной школы плохое самочувствие.

В 11.30 на место события прибыла первая бригада скорой помощи. Далее выехали еще 4 бригады и доставили 12 учеников в областную многопрофильную детскую больницу, а преподаватель был доставлен в городскую многопрофильную больницу.

По словам пресс-секретаря Айнагуль Сакпосыновой, всем пострадавшим был поставлен диагноз «легкое отравление неизвестным химическим веществом». Все 15 учеников в течение нескольких часов находились под контролем врачей. Затем их состояние стабилизировалось до удовлетворительного уровня, после чего их начали отправлять домой.

А также было принято решение госпитализировать преподавателя школы, так как пациент чувствовал себя плохо.

По данным пресс-секретаря ДВД ЗКО, сообщение об отравлении учеников поступило в 11.53. В тот же час на место инцидента была направлена следственно-оперативная группа.