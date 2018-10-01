Ученица из Актау за полчаса решила 30 тысяч задач

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ученица из Актау Орынгуль Арыстан обновила рекорд по ментальной арифметике. Она за 26 минут 26 секунд решила 30 тысяч задач в конкурсе, прошедшем в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Орынгуль учится в 6 классе школы №17 Актау, а также в актауском филиале Международной интеллектуальной академии развития «UCMAS». Среди учеников ее прозвали «быстрой на задачи» девочкой. Она мысленно может решить за минуту до 25-30 задач.



На чемпионате в Санкт-Петербурге юная казахстанка вновь удивила своей скоростью, обогнав 150 соперников из 120 стран.

«Я приобрела иностранных друзей. Я участвую в соревнованиях всего 2 года, но уже успела достичь немалых высот, чему очень рада!» - говорит Орынгуль.





Автор: Әйгерім Ашықбаева

Перевод: Сабина Биржанкызы