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    Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане

    7 Декабря 2022, 19:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Школьников с 0 по 9 класс первой смены переведут на дистанционный формат обучения 8 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

    «В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем в ближайшие три дня сохранится преимущественно погода без осадков. Температура воздуха в Астане завтра ожидается -18 – 20°С.
    Астана Образование школа
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