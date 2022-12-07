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Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане

7 Декабря 2022, 19:45
Учеников первой смены переведут на дистанционное обучение в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Школьников с 0 по 9 класс первой смены переведут на дистанционный формат обучения 8 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

«В связи с ухудшением погодных условий 8 декабря учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что большая территория Казахстана по-прежнему остается под властью холодного антициклона, в связи с чем в ближайшие три дня сохранится преимущественно погода без осадков. Температура воздуха в Астане завтра ожидается -18 – 20°С.


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