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    Учеников одной школы в Алматы эвакуировали после сообщения о бомбе

    16 Мая 2023, 12:58

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Учеников школы №25 в Алматы эвакуировали из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Оперативно-экстренные службы города проверяют здание общеобразовательной школы №25, расположенный в Алмалинском районе. В рамках мер первичного реагирования проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск возможного взрывного устройства. Подключены саперные подразделения, проведена эвакуация», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

    Позже в центре оперативного управления отметили, что по объекту дан отбой, взрывное устройство не обнаружено.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия школа
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