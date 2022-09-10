Ученики младших классов из Костанайской области получили путевки в лагерь Бобек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 школьник младших классов из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, получили путевки в Национальный образовательный и оздоровительный центр «Бобек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения.

Дети уже прибыли в Алматы. Там созданы все условия для их обучения и проведения оздоровительных процедур.

«Ранее в учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен», расположенный в г. Щучинске, прибыли дети, начиная с 5 класса. Теперь школьников 3-4 классов принимает «Бобек» в г.Алматы, который ориентирован на учеников младших классов. Дети получают оздоровительные процедуры, посещают школу. Также там проводят мероприятия для их досуга», – сообщил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения Дулат Жекебаев.

Ранее сообщалось, что школьники из семей, пострадавших при пожаре в Костанайской области, начали прибывать в Республиканский учебно-оздоровительный лагерь «Балдаурен», располагающийся в г. Щучинске.



