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    Ученики каких классов смогут питаться бесплатно в школах Костанайской области

    29 Июня 2023, 15:35

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Вопрос с финансированием питания первоклассников Костанайской области уже решен, на подходе рассмотрение бюджетной заявки на финансирование питания учеников 2-4 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При уточнении областного бюджета в июне текущего года поддержана сумма в размере 561,2 млн тенге на обеспечение бесплатным горячим питанием 11 тысяч детей - учащихся первых классов. На ближайшем уточнении будет дополнительно рассмотрена бюджетная заявка на 1,3 млрд тенге для обеспечения бесплатным горячим питанием детей 2-4 классов. Это 36 400 детей»,- уточнили в пресс-службе областного управления образования.

    Ранее сообщалось, что бесплатное питание будет организовано для учащихся младших классов в Алматы, а также 56 тысяч учеников начальных классов в Акмолинской области.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Образование
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