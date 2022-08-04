Ученик республиканской школы «Жас улан» спас утопающего

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Воспитанник шымкентской школы «Жас улан» имени Героя Советского Союза генерала Сабыра Рахымова спас тонущего ребенка во время каникул в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Несколько дней назад улан Әділет Жақсылық вместе со своим братом Нұрғисой работали дома по хозяйству. Вдруг они услышали детские крики, раздающиеся от реки, протекающей неподалеку.

Бросившись на помощь, на берегу они увидели мальчика, который показал примерное место, где утонул его друг. Не раздумывая, братья нырнули в реку и стали осматривать дно. Әділет почувствовал, что ногой задел что-то мягкое и, набрав заново воздух, вытащил из воды мальчика, находящегося без сознания.

Әділет стал приводить его в чувство, делать массаж сердца и искусственное дыхание. В это время старший брат Нұрғиса вызвал скорую помощь.

До приезда медицинской бригады братья следили за состоянием ребенка, поочередно проводя искусственную вентиляцию легких.

Мальчика доставили в реанимационное отделение районной больницы. Сейчас, по словам врачей, его жизни ничего не угрожает, он уже переведен из реанимации в обычную палату. А 31 июля, благодаря мужественным и решительным действиям улана Әділета Жақсылықа, он по праву может считать вторым днем рождения.



