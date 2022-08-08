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    • Ученик NIS завоевал «бронзу» на международной олимпиаде школьников по экономике

    8 Августа 2022 16:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ученик столичной Интеллектуальной школы физико-математического направления Ерасыл Кабылкасымов принес бронзовую медаль в копилку Национальной сборной Казахстана на международной олимпиаде школьников по экономике IEO-2022. Олимпиада проводилась онлайн в городе Шанхае (Китай). В ней приняли участие 200 учеников из 41 стран мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

    Международная олимпиада по экономике (IEO) – это ежегодное соревнование по экономике, которое организовывается для обучающихся средних школах. Олимпиада проходила в три тура: экономическая теория, финансовая игра, командное решение бизнес-кейса за 24 часа.

    Ерасыл в 2021, 2022 годах представлял Назарбаев Интеллектуальные школы на Республиканской олимпиаде МФЦА по финансам и экономике, где завоевал два «золота», а в 2020 году «серебро». В IEO-2022 Ерасыл Кабылкасымов участвует третий раз. В этом году впервые завоевал «бронзу «.

    «Было приятно видеть множество умных ребят со всего мира, интересных гостей-спикеров, а также ведущих экономистов мира, среди которых был и обладатель Нобелевской премии Эрик Маскин. Очень рад был получить такой драгоценный опыт. В этом году проводилась юбилейная пятая олимпиада IEO, и прошла она на высоком уровне», - поделился Ерасыл Кабылкасымов .

    За сборную команду Казахстана также выступали Куралай Хамидолла из NIS IB и Сауле Казетова из NIS Уральска.


    Фото:nis.edu.kz
    #Образование #Экономика #Олимпиада #Китай
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