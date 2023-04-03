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    Ученик из Атырау получил приглашение на учебу от 5 лучших университетов мира

    3 Апреля 2023, 20:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауский ученик Аскар Альмухаметов получил приглашение на учебу от пяти лучших университетов мира. Об этом сообщил пресс-секретарь Назарбаев Интеллектуальной школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ученик 12-го класса NIS города Атырау Аскар Альмухаметов получил приглашение на обучение от пяти вузов, входящих в число 50 лучших университетов мира. Это Columbia University, входящий в ассоциацию восьми сильнейших университетов США, University of California Berkeley и Georgia Institute of Technology в США, Korean Advanced Institute Science and Technology в Корее, University of Toronto в Канаде по специальности Computer Science.

    «Я очень рад, что выбрал NIS шесть лет назад. Выражаю огромную благодарность всем педагогам, куратору, коллективу школы, которые все эти годы поддерживали меня и дали мне знания», – сказал А. Альмухаметов.
    Тем не менее, Аскар еще не принял окончательного решения о том, в каком учебном заведении он будет учиться, потому что приглашения все еще поступают. По его мнению, скорее всего, он будет получать образование в Columbia University, где учился экс-президент США Барак Обама.
    Став победителем международного конкурса Apple WWDC20 Swift Student Challenge, он уже успел поработать в известных IT-компаниях страны.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Вузы школа
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