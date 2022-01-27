Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Ученик из Актау получил приглашение на  обучение в Джейкобс университете в Германии

    27 Января 2022, 15:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бейбарыс Орынбасар, ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау, получил приглашение на бесплатное обучение в Jacobs University в Германии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Университет предоставляет образовательный грант за достижения студента и специальные навыки в области образования. Бейбарыс может специализироваться в области электротехники и вычислительной техники в университете.

    «Ему дали возможность учиться на английском языке в этом университете. Мы считаем это большим достижением, наряду с образовательными грантами, предоставляемыми только на немецком языке. Производительность интеллектуала с большими надеждами на будущее очень высока. Например, он готовился самостоятельно к международному экзамену по английскому языку по IELTS и набрал 7,5 балла», - рассказала консультант школы по профориентации Асель Исмаханбетова.

    Бейбарыс Орынбасар – один из лучших учеников актауской интеллектуальной школы. Победитель нескольких международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, он показывает лучшие результаты в легкой атлетике.

    «Для того, чтобы поступить в вуз, я, прежде всего, сдал необходимые экзамены на международном уровне и работал на высокий балл (SAT). В этом мне очень помогли мои учителя, за что им отдельная благодарность. Я также написал мотивационное письмо и эссе на английском языке, доказав, что могу обучаться в данном университете. Думаю, что ключевую роль в присуждении грантов сыграли мои успехи на олимпиадах и конкурсах», - сказал Бейбарыс.

    Он не собирается останавливатся на достигнутом. На данный момент готовится к итоговым экзаменам в школе, а также подает документы в другие университеты Казахстана и зарубежья.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Образование Вузы Германия Мангистауская область Регионы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девять тысяч специалистов технического и профессионального образования повысят квалификацию
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    229 казахстанских студентов пытались пронести на ЕНТ телефоны и шпаргалки
    Вопрос трехсменных школ полностью решили в Алматы
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    3 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    4 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана