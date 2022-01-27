Ученик из Актау получил приглашение на обучение в Джейкобс университете в Германии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Бейбарыс Орынбасар, ученик 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы в Актау, получил приглашение на бесплатное обучение в Jacobs University в Германии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Университет предоставляет образовательный грант за достижения студента и специальные навыки в области образования. Бейбарыс может специализироваться в области электротехники и вычислительной техники в университете.

«Ему дали возможность учиться на английском языке в этом университете. Мы считаем это большим достижением, наряду с образовательными грантами, предоставляемыми только на немецком языке. Производительность интеллектуала с большими надеждами на будущее очень высока. Например, он готовился самостоятельно к международному экзамену по английскому языку по IELTS и набрал 7,5 балла», - рассказала консультант школы по профориентации Асель Исмаханбетова.

Бейбарыс Орынбасар – один из лучших учеников актауской интеллектуальной школы. Победитель нескольких международных конкурсов и олимпиад. Кроме того, он показывает лучшие результаты в легкой атлетике.

«Для того, чтобы поступить в вуз, я, прежде всего, сдал необходимые экзамены на международном уровне и работал на высокий балл (SAT). В этом мне очень помогли мои учителя, за что им отдельная благодарность. Я также написал мотивационное письмо и эссе на английском языке, доказав, что могу обучаться в данном университете. Думаю, что ключевую роль в присуждении грантов сыграли мои успехи на олимпиадах и конкурсах», - сказал Бейбарыс.

Он не собирается останавливатся на достигнутом. На данный момент готовится к итоговым экзаменам в школе, а также подает документы в другие университеты Казахстана и зарубежья.