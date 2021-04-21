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    Ученик алматинской НИШ  получил приглашения от четырех ведущих университетов

    21 Апреля 2021, 17:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы, физика-математического направления города Алматы Мухаммед-Али Канатбек получил приглашение от Фордемского университета, Дрексельского университета, Гонконгого баптистского университета и Университета Британской Колумбии. Также ждет решения от Бабсон Колледж и Боккони. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы г. Алматы.

    Стоит отметить, что Мухаммед-Али стал одним из 33 обладателей полной стипендии Karen McKellin International Leaders of Tomorrow (KMILOT) Award от Университета Британской Колумбии (34 место в мире). Сильный состав профессоров, высокий уровень трудоустройства, потенциал развития личных проектов характеризует университет Британской Колумбии. Поэтому интеллектуал решил учиться именно в этом вузе. Обучение начнётся в сентябре в оффлайн формате.

    «Выбрал обучение в кампусе в Оканагане, по причине того, что отлично подошла специальность «Бизнес и менеджмент». Вместе с тем, привлекла возможность работать с профессорами напрямую. Огромную роль в поступлении оказала профориентатор Багжан Азаматовна, за что я ей очень благодарен. Если вы не начали подготовку заранее (за 2-3 года), в этом нет ничего страшного. Главное желание и стремление. Также не думайте, что, если ваши оценки не идеальны, поступить будет невозможно» - отметил Мухаммед-Али.

    У Мухаммеда-Али немало достижений: он выиграл первое место среди казахстанцев на Гарвардской математической олимпиаде (HMMT) в 2019 году, проходил стажировку в Oracle Kazakhstan, имеет свой международный бизнес инкубатор на 2000+ человек, ряд внешкольных стажировок и проектов в сфере бизнеса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование Вузы
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