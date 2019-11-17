Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Образование

    Ученик 10 класса изобрёл кирпич из пластика в Атырау

    17 Ноября 2019, 23:30

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащийся 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау Ермек Кенесов в процессе изучения химии полимеров изобрел новый вид строительного материала – пласткирпич, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я выяснил, что по данным Комитета ООН по охране природы ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих, в том числе огромного количества рыб. Пластиковые пакеты становятся частью Большого тихоокеанского мусорного пятна – водоворота антропогенного мусора в северной части Тихого океана», - говорит Ермек.

    Юный изобретатель уверен, что одним из решений этой проблемы является вторичное использование пластиковых отходов. Ермек уже придумал пласткирпич, который создается на основе мелкого щебня, песка и пластмассовых отходов. Сперва он исследовал физико-химические свойства аддитивного и конденсационного полимера для создания экономичного строительного материала, проанализировал большой объем информации по этому вопросу. Затем разработал гидравлический аппарат из твердого картона для измельчения пластика. Завершающим этапом стал непосредственно процесс создания пласткирпича и его проверка по физическим характеристикам. Как показал тест, прочность, влагопоглощение и морозостойкость соответствуют тем же характеристикам обычных кирпичей.

    В настоящее время Ермек думает о полномасштабном производстве пласткирпича, составил бизнес-план, в котором четко просчитаны затраты, необходимые инвестиции и прибыль:

    «Вторичная переработка пластиковых отходов является одним из лучших решений проблемы переизбытка пластиковых изделий», – уверен Ермек Кенесов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Наука
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области