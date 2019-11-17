Ученик 10 класса изобрёл кирпич из пластика в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Учащийся 10 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Атырау Ермек Кенесов в процессе изучения химии полимеров изобрел новый вид строительного материала – пласткирпич, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я выяснил, что по данным Комитета ООН по охране природы ежегодно пластиковые отходы становятся причиной смерти 1 миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих, в том числе огромного количества рыб. Пластиковые пакеты становятся частью Большого тихоокеанского мусорного пятна – водоворота антропогенного мусора в северной части Тихого океана», - говорит Ермек.

Юный изобретатель уверен, что одним из решений этой проблемы является вторичное использование пластиковых отходов. Ермек уже придумал пласткирпич, который создается на основе мелкого щебня, песка и пластмассовых отходов. Сперва он исследовал физико-химические свойства аддитивного и конденсационного полимера для создания экономичного строительного материала, проанализировал большой объем информации по этому вопросу. Затем разработал гидравлический аппарат из твердого картона для измельчения пластика. Завершающим этапом стал непосредственно процесс создания пласткирпича и его проверка по физическим характеристикам. Как показал тест, прочность, влагопоглощение и морозостойкость соответствуют тем же характеристикам обычных кирпичей.

В настоящее время Ермек думает о полномасштабном производстве пласткирпича, составил бизнес-план, в котором четко просчитаны затраты, необходимые инвестиции и прибыль:

«Вторичная переработка пластиковых отходов является одним из лучших решений проблемы переизбытка пластиковых изделий», – уверен Ермек Кенесов.