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    10:55, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Учение по действиям при землетрясении проведут в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы пройдет масштабное учение по действиям при землетрясениях, передает МИА «Казинформ».

    «В Республиканском командно-штабном учении «Жер-2023», кроме республиканских служб гражданской защиты, примут участие аварийно-спасательные службы чрезвычайных ведомств стран Организации тюркских государств - Азербайджана, Венгрии, Кыргызстана, Турции, Узбекистана. Учение «Жер-2023» пройдет 11 - 12 сентября в два этапа. Республиканский штаб для выработки и координации совместных действий служб спасения будет размещен в городе Алматы. Цель учения - повышение уровня готовности органов управления и сил гражданской защиты к действиям при землетрясении, общей культуры безопасности, обучение населения города к действиям в экстремальных ситуациях. Жителей и гостей города Алматы приглашаем принять активное участие в общегородской сейсмотренировке, проводимой в рамках учения», - сообщила официальный представитель МЧС РК Жанна Дауренбекова.

    По ее словам, до начала сейсмотренировки нужно подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место – это может быть открытая площадка, расположенная подальше от линий электропередач, деревьев и зданий.

    Услышав сигнал «Внимание всем!», необходимо сохранять спокойствие, эвакуироваться из здания. По дальнейшим действиям инструкции будут поступать через доступные средства оповещения.


    Теги:
    Алматы Землетрясение Учения для mail.ru
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