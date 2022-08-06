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    • Учение ОДКБ «Кобальт-2022» завершилось в Кыргызстане

    6 Августа 2022 10:56

    БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Тактико-специальное учение ОДКБ «Кобальт-2022» успешно завершено. Об этом сообщили в МВД КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Согласно данным, в ходе учения подразделения специального назначения государств – членов организации отработали учебно-тренировочные и прикладные оперативно-боевые задачи по поиску, блокированию и нейтрализации бандформирований, террористических групп, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению.

    Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, подводя итоги учения, дал высокую оценку деятельности формированиям сил специального назначения, подчеркнув, что всего участвовали более 500 человек с применением свыше 20 единиц военной и специальной техники, а для разведки активно использовались беспилотные летательные аппараты.

    «Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по противодействию террористическим организациям, а также перекрытию каналов контрабанды наркотиков и обнаружению схронов, лабораторий по хранению и производству наркотических веществ и их уничтожению. Это серьезная подготовка для боевой работы в случае необходимости применения наших коллективных сил», - сказал глава МВД КР Улан Ниязбеков.

    В учениях «Кобальт-2022» приняли участие воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Армении, России, Таджикистана, Беларуси, Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, подразделения МВД, Нацгвардии, МЧС и Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

    Фото: kabar.kg
    #ОДКБ #Армия #Кыргызстан
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