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    Учение «КазИнд-2021»: в Жамбылской области отрабатывают взаимодействие по мандату ООН

    2 Сентября 2021, 14:14

    ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - На учебном полигоне «Айша-Биби» в Жамбылской области проходит совместное казахстанско-индийское учение «КазИнд-2021». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    В нем принимают участие казахстанские подразделения регионального командования «Юг» и воинский контингент Индии, объединенные в сводную роту.

    На первом этапе были отработаны действия личного состава при приведении в высшую степень боевой готовности. Военнослужащие международного подразделения совершили марш в кризисный район. В месте назначения сводная ротная тактическая группа проводит боевое слаживание подразделений.

    В рамках учения военнослужащие сводного подразделения проведут разведывательно-поисковые и рейдовые действия. На завершающем этапе учения запланировано блокирование и уничтожение группы незаконного вооруженного формирования в кризисном районе в соответствии с мандатом ООН.

    Совместное учение «КазИнд-2021» проводится в рамках плана двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и Индии. Оно завершится 10 сентября.

    Учение проводится в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Его участники прошли все необходимые карантинные мероприятия, медицинское обследование, сдали ПЦР-тесты.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ООН Внешняя политика Казахстана Жамбылская область Армия Индия Фейки
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