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    Ученица НИШ изобрела дезинфицирующее устройство медицинских масок

    10 Ноября 2021, 21:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дезинфицирующее устройство медицинских масок изобрела ученица 9 класса Международной школы г. Нур-Султан Амина Айтқазыева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

    Девушка задалась актуальным вопросом: «Сколько масок меняет обычный человек в течение дня?».

    – Я провела небольшой опрос среди знакомых, по результатам которого выяснилось, что подавляющее большинство респондентов используют только одну маску в день. Исходя из этого, я решила создать устройство, позволяющее дезинфицировать маски для повторного использования. Прибор можно поставить на рабочих местах, в развлекательных центрах, школах и государственных учреждениях», – рассказывает Амина.

    Принцип работы прибора тесно связан с ультрафиолетовыми лучами. Ведь согласно исследованиям японских ученых, ультрафиолетовый свет волною 220 нм за 6 секунд убивает 99,7% ДНК клеток коронавируса.

    – Несмотря на то, что небольшое количество ультрафиолетового излучения не наносит вреда здоровью человека, в своем приборе я использовала поликарбонатный материал, который не пропускает излучение наружу, – делится автор.

    По словам разработчицы, на создание прибора уходит примерно 7000 тенге, что существенно позволит сэкономить расходы семьи или коллектива на медицинские маски на долгосрочный период.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Образование Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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