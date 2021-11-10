Ученица НИШ изобрела дезинфицирующее устройство медицинских масок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дезинфицирующее устройство медицинских масок изобрела ученица 9 класса Международной школы г. Нур-Султан Амина Айтқазыева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

Девушка задалась актуальным вопросом: «Сколько масок меняет обычный человек в течение дня?».

– Я провела небольшой опрос среди знакомых, по результатам которого выяснилось, что подавляющее большинство респондентов используют только одну маску в день. Исходя из этого, я решила создать устройство, позволяющее дезинфицировать маски для повторного использования. Прибор можно поставить на рабочих местах, в развлекательных центрах, школах и государственных учреждениях», – рассказывает Амина.

Принцип работы прибора тесно связан с ультрафиолетовыми лучами. Ведь согласно исследованиям японских ученых, ультрафиолетовый свет волною 220 нм за 6 секунд убивает 99,7% ДНК клеток коронавируса.

– Несмотря на то, что небольшое количество ультрафиолетового излучения не наносит вреда здоровью человека, в своем приборе я использовала поликарбонатный материал, который не пропускает излучение наружу, – делится автор.

По словам разработчицы, на создание прибора уходит примерно 7000 тенге, что существенно позволит сэкономить расходы семьи или коллектива на медицинские маски на долгосрочный период.



