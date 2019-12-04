Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Наука и инновации

    Ученица НИШ Алматы разработала для клиентов банка удобное мобильное приложение

    4 Декабря 2019, 16:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ученица 11 «М» класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Алматы Дудченко Любовь заняла первое место в номинации «Лучший IT-проект» на республиканском конкурсе инновационных проектов Baiterek hackathon - 2019. Для реализации своего проекта Любовь получила от организаторов сертификат на 1 000 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

    На участие в хакатоне было подано более 550 заявок, из которых отбор прошли более 200. Финал республиканского конкурса проходил в Алматы с 29 ноября по 1 декабря. Он был организован АО «Жилстройсбербанк Казахстана» при поддержке Национального управляющего холдинга «Байтерек» и QazTech Ventures.

    Любовь Дудченко в команде с Ильясом Ахметовым и Есентаем Курманбаевым разработали мобильное приложение для Жилстройсбербанка, с помощью которого вкладчик может накапливать бонусы и строить свой виртуальный дом.

    «Это поможет повысить интенсивность вкладов клиентов банка. Также в приложении есть специальная функция сканирования удостоверения личности, с помощью которой могут быть сокращены очереди в банке, так как заполнение анкет и отправка данных клиентов в базу данных будет происходить автоматически», - рассказала о проекте Любовь.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Образование Наука
    Новости по теме
    Новости по теме
    Coursera переведет еще 600 курсов на казахский язык
    Утвердить нормы базового финансирования научной деятельности намерены в Казахстане
    Готовиться к новым возможным эпидемиям будет Казахстан
    Нам нужно агентство для решения глобальных проблем биобезопасности - Кунсулу Закарья
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    3 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    4 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
    5 Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области