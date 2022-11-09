Ученица из Семея изобрела способ решения проблемы питьевой воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одаренные школьники и студенты Казахстана предложили новые методы решения экологических проблем нашей страны. Среди отобранных в пяти городах конкурсных работ наиболее актуальным оказался проект школьницы из Семея и вошел в число 12 лучших проектов.

На Республиканский экоконкурс, организованный экологической платформой Eco Network, поступило 45 проектов из городов Алматы, Астана, Костанай, Семей и Актау. Из них отобрали 12 работ, получивших путевку в финал. Среди проектов, предложенных школьниками, студентами университетов и колледжей, были инициативы по повторному использованию отходов и переходу на альтернативные источники энергии, а также масштабные проекты, направленные на решение проблемы питьевой воды и отопления в сельской местности и отдаленных аулов.

«Известно, что, по сравнению со взрослыми, у детей намного легче пробудить интерес к экологическим проблемам. Например, среди 10 взрослых только один обратил внимание на эту проблему, а из 10 детей около половины заинтересовались этим. Это статистические данные нашего исследования. Поэтому, в этот раз мы решили провести конкурс среди подростков. В течение нескольких недель организаторы отобрали самые привлекательные и эффективные 12 проектов. Среди них есть технологические, например, аппарат для сушки фруктов с помощью альтернативной энергии, экосумки, маркетинговые предложения в виде записных книжек, изготовленных из переработанной бумаги», – рассказал основатель платформы Eco Network и председатель жюри Евгений Мухамеджанов.

По его словам, главное, что победители конкурса не только получат денежную премию, но и смогут в будущем обратиться за помощью к наставникам, чтобы завершить реализацию своих экологических инициатив.

По результатам конкурса, решением жюри работа школьницы из Семея признана лучшей. Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Тогжан Ниязбек изобрела установку для сбора воды из воздуха методом конденсации. К ее проекту проявил интерес местный акимат. Для продолжения своей работы юная изобретательница получила денежную премию в размере 300 тысяч тенге.

«Установкой таких башен мы сможем решить проблему питьевой воды в наших отдаленных населенных пунктах. Важно, что установка полностью изготовлена из экологически чистых материалов, безвредных для здоровья. Сейчас прототип башни стоит в школе в Семее. Каждый может убедиться, что с ее помощью можно, действительно, собирать воду из воздуха, от 50 до 100 л в сутки с одной простой по конструкции башни», – сказала школьница.

Авторы проекта Reveco, занявшего второе место, получили 150 тысяч тенге, а конструкторы «Гелиосушилки» для фруктов и овощей – проекта, занявшего третье место, 100 тысяч тенге.

Отметим, сегодня более 100 организаций – члены движения ECO Network. В том числе, Jusan Bank, который не только оказал спонсорскую помощь конкурсу для детей, но и активно участвует в экологических инициативах.

«Такие экологические проекты особенно важны. Дети – наше будущее, и это они способны изменить общество и общественное отношение к защите экологии. Поэтому мы поддерживаем этот конкурс. Банк, со своей стороны, не только спонсор, но и активный участник эко движения. Хочу отметить систему сортировки мусора, которую мы внедрили в офисах. Таким способом банк учит береженному отношению к природе и своих сотрудников. Кроме того, в этом году Jusan Bank рассчитал свой углеродный след с целью снижения его в ближайшие годы. В свою очередь, мы всегда готовы поддержать наших партнеров, выбирающих цели устойчивого развития для пользы всего казахстанского общества», – сообщила PR-директор Jusan Bank Гаухар Керимова.

В ходе мероприятия были проведены различные мастер-классы и обучающие презентации на экологическую тему и розыгрыш эко призов, предоставленных спонсорами конкурса.