Учениц 8 класса заставляла заниматься проституцией женщина в Жетысуской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области задержана 30-летняя женщина по подозрению в вовлечении двух учениц 8 класса в занятие проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жетысуской области установлена женщина, 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух девочек, 2008 года рождения, учениц 8-го класса», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, полученный доход она присваивала себе.

По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 части 1 Уголовного кодекса РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и 309 части 2 Уголовного кодекса «Сводничество».