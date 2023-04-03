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    Учениц 8 класса заставляла заниматься проституцией женщина в Жетысуской области

    3 Апреля 2023, 12:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области задержана 30-летняя женщина по подозрению в вовлечении двух учениц 8 класса в занятие проституцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Жетысуской области установлена женщина, 1993 года рождения, которая путем обмана в течение девяти месяцев вовлекала в занятие проституцией двух девочек, 2008 года рождения, учениц 8-го класса», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов в ходе онлайн-брифинга.

    По его словам, полученный доход она присваивала себе.

    По фактам начаты досудебные расследования по статьям 134 части 1 Уголовного кодекса РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией» и 309 части 2 Уголовного кодекса «Сводничество».

    Автор:

    Анеля Касымова

    МВД РК Жетысуская область
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