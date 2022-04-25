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    Учебный самолет упал на западе Турции

    25 Апреля 2022, 22:21

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Юнусэли на западе страны, имеются жертвы, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на TRT Haber.

    Одномоторный учебно-тренировочный самолет разбился между жилыми домами в районе Османгази турецкой провинции Бурса. При крушении самолета моментально возник пожар. Пилот и курсант тренировочной техники скончались на месте. О других погибших и пострадавших не сообщается.

    Самолет взлетел с аэропорта Юнусэли в рамках учебной программы курсантов и после непродолжительного полета обрушился на населенный пункт. Протаранив расположенные в этом районе благоустроенные дома упал на припаркованные машины.

    По словам специалистов, не исключается вероятность, что летательный аппарат упал в результате возникших технических неполадок. Детали происшествия расследуется криминалистами.

    Район оцеплен полицией. На месте крушения работают пожарные, сотрудники службы спасения и бригады скорой медицинской помощи.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

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