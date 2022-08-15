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    • Учебный год продлили в Казахстане

    15 Августа 2022 16:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжительность нового учебного года утвердили в Министерстве просвещения. Об этом стало известно на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах», - говорится в сообщении Министерства просвещения.

    Сроки каникул в новом учебном году:

    Осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

    Зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

    Весенние - с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

    Летние - с 1 июня по 1 сентября.

    Таким образом, учебный год завершается 31 мая.

    В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

    В июле сообщалось, что проект документа о сокращении летних каникул был опубликован на портале Открытые НПА.

    Как объяснили в ведомстве, сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Образование
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