Учебный год продлили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжительность нового учебного года утвердили в Министерстве просвещения. Об этом стало известно на аппаратном совещании ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжительность нового учебного года составляет 35 учебных недель для учащихся 1 классов, 36 учебных недель во 2-11 классах», - говорится в сообщении Министерства просвещения.

Сроки каникул в новом учебном году:

Осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно;

Зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года включительно;

Весенние - с 18 по 26 марта 2023 года включительно;

Летние - с 1 июня по 1 сентября.

Таким образом, учебный год завершается 31 мая.

В первых классах предусмотрены дополнительные каникулы, которые продлятся семь дней - с 6 по 12 февраля 2023 года включительно.

В июле сообщалось, что проект документа о сокращении летних каникул был опубликован на портале Открытые НПА.

Как объяснили в ведомстве, сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся.



