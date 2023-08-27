Учебный год по-старому, туркестанская трагедия и строительство АЭС – как прошла неделя в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Минувшая неделя в стране была наполнена событиями, в том числе трагическими. В республике готовятся к новому учебному году и отопительному сезону, обсуждают строительство атомной электростанции. О том, как прошла неделя - в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

Насыщенной была неделя и у Президента страны. Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам, выступил на заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс», встретил Президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Неделя Президента

Глава государства посетил Социалистическую Республику Вьетнам по приглашению Президента Во Ван Тхыонга. Здесь можно ознакомиться с совместным коммюнике об итогах официального визита.

Фото: t.me/aqorda_resmi

На заседании Диалога глав государств в формате «БРИКС Плюс» Касым-Жомарт Токаев отметил возрастающую роль ШОС, как организации, объединяющей экономики быстроразвивающихся стран. Президент Казахстана призвал искать приемлемую формулу мира, стабильности и безопасности, основанную на Уставе ООН. Остановился Касым-Жомарт Токаев на проблеме изменения климата и предложил объявить 2024 год Годом экологии в ШОС.

Президент РК уверен, что необходимо деполитизировать глобальные поставки продовольствия и удобрений и исключить их из-под воздействия любых санкций и ограничений. Подробнее с выступлением Главы государства можно ознакомиться здесь.

25 августа, в пятницу, Касым-Жомарт Токаев встречал Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл с рабочим визитом в Астану. Было запланировано проведение двусторонних встреч на высшем уровне, участие в мероприятиях, проводимых в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане.

Застрявшие на границе большегрузы

Фото: t.me/aqorda_resmi

26 августа Глава государства поручил Правительству урегулировать ситуацию, возникшую на казахстанско-кыргызской границе, в духе партнерства и братских отношений между странами.

В начале недели на участке границы с Кыргызской Республикой застряли более 370 фур. Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев отмечал, что не было никаких установок относительно коммерческих грузов.

Подготовка к отопительному сезону

Буквально через месяц в регионах начнется отопительный сезон. Подготовка к нему сейчас – тема номер один. На прошлой неделе Премьер-Министр РК Алихан Смаилов подвел итоги заседания Правительства по данному вопросу. Он отметил активную подготовку и в то же время имеющиеся факты отставания от графиков, переноса ремонта на следующий год.

По словам Алихана Смаилова, в зоне риска находятся города Темиртау, Риддер, Экибастуз, Жезказган и Мангистауская область. Он считает, что необходимо провести встречи с руководителями и акционерами компаний «Казахмыс», «ЦАЭК» и «АрселорМиттал Темиртау» по решению проблемных вопросов.

В целом глава Правительства потребовал обеспечить завершение всех запланированных ремонтных работ в установленные сроки и заблаговременную поставку топлива в необходимых объемах.

И.о. министра энергетики РК Жандос Нурмаганбетов назвал регионы, которые не соблюдают сроки ремонта основного оборудования на электрических станциях: Атырауская область - АО «Атырауская ТЭЦ», Восточно-Казахстанская область – АО «Риддер ТЭЦ», Туркестанская область – ТЭЦ-5 ГКП «Кентау Сервис», Мангистауская область – ТОО «МАЭК», область Улытау – Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazahmys Energy».

В Петропавловске руководство АО «Севказэнерго» заверило, что подготовка идет в штатном режиме и к отопительному сезону все работы на Петропавловской ТЭЦ-2 завершатся. В этом году теплоцентраль тоже будет работать на двух дымовых трубах.

Новый учебный год

В сфере образования свои заботы – на следующей неделе начнется новый учебный год. Подошли к нему не без проблем. В некоторых регионах не успевают достроить и отремонтировать школы, выявляются факты коррупции в отрасли. Проблемы и задачи на новый учебный год обсуждали на традиционном августовском педсовещании. В этом году оно проходило в новом формате.

Участникам совещания направил поздравление Касым-Жомарт Токаев. Глава государства подчеркнул, что качественное образование - залог конкурентоспособной, цивилизованной страны. Президент обратил внимание на то, что важнейшей задачей является воспитание добросовестной молодежи в духе патриотизма.

Самой важной новостью стало возвращение к 34-недельной продолжительности учебного года в школах. Завершится он 25 мая. Вице-премьер-министр – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова отметила, что на внедрение таких нововведений требуется более тщательная подготовка. Она заявила, что вернуться к вопросу продления учебного года будет целесообразно после 2025 года.

С 1 сентября во всех организациях образования начнут работу Центры педагогической поддержки родителей. Их главные приоритеты - усиление работы по взаимодействию семьи и школы в обучении, воспитании детей и развитие позитивной культуры родителей. Об этом на педсовещании сказал министр просвещения Гани Бейсембаев. Начнется реализация единой воспитательной программы на 2023-2025 годы. Впервые в этом году для обучения в воспитательных программах будут привлечены представители Министерств внутренних дел, чрезвычайных ситуаций, обороны и Комитета национальной безопасности.

Хватит ли хлеба казахстанцам

В отрасли сельского хозяйства основной темой сейчас является уборочная кампания. На прошлой неделе в стране начался массовый сбор урожая. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур составит 24 млн га, что больше на 651,8 тысяч га, по сравнению с прошлым годом. Из них площади уборки зерновых составляют 17,4 млн га.

В этом году казахстанские аграрии столкнулись с проблемами, связанными с засухой и отсутствием поливной воды. Это сказалось на состоянии посевов. Из общей массы в плохом состоянии находятся 7,5%, погиб 1% зерновых посевов. В 2021 году, который считался засушливым, погибло 3,8% посевов. По словам министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, ведутся работы по объявлению ЧС регионального масштаба и покрытию расходов фермеров, ускоренной выплаты субсидии из республиканского бюджета в полном объеме и пролонгации кредитов.

Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов прокомментировал последствия засушливого лета для уборочной кампании. Он подчеркнул, что в результате засухи пострадал ряд регионов. Там будет собрано меньше урожая.

«Собранного урожая однозначно хватит. Казахстанцы без хлеба не останутся», - сказал глава Кабмина во время заседания Правительства РК.

Вместе с тем, Алихан Смаилов отметил, что климатические изменения, дефицит воды становятся серьезным вызовом для сельского хозяйства. Поэтому необходимо разработать Дорожную карту по усилению рационального использования водных ресурсов, а регионам надо активно внедрять водосберегающие технологии.

Трагедия в Туркестанской области

Фото: t.me/qr_tjm

Страшная трагедия произошла на прошлой неделе в Туркестанской области. В Сырдарье утонули 11 человек, среди которых восемь детей. Все они были из родственных семей. На поиски нескольких тел погибших понадобилось двое суток.

По информации акимата области, семья была на празднике, вышли на берег, купаться не собирались. Маленькая девочка соскользнула в воду, за ней прыгнули отец и мать. Предполагается, что они не смогли выбраться из-за течения.

Пожары в стране

На прошлой неделе министр по ЧС РК Сырым Шарипханов назвал предварительную причину возникновения пожара на шахте «Казахстанская», где погибли пять человек. По его информации, горела транспортерная лента, с которой огонь перекинулся на пласты угля. Пожар не потушили до сих пор. Прогнозировать дальнейшую ситуацию министр отказался.

В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» все торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера, будут отменены. До сих пор в больнице на лечении находятся 11 человек.

В Костанайской области на территории Наурзумского государственного природного заповедника в течение нескольких дней не могли потушить пожар. От огня пострадал рабочий заповедника. В ряде районов региона установлен III - IV класс пожарной опасности в лесах из-за сухой и жаркой погоды.

АЭС в Улкене: за и против

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В селе Улкен Жамбылского района Алматинской области на минувшей неделе состоялись публичные обсуждения по строительству в населенном пункте атомной электростанции. Мнение присутствующих в зале, где проходило мероприятие, разделились - некоторые выступили против строительства, а другие «за». Многие жители поддержали развитие атомной энергетики в регионе. Они отмечают ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий. Фоторепортаж из села Улкен можно посмотреть по ссылке.

Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов подчеркнул, что решение о строительстве АЭС будет приниматься в рамках закона об использовании атомной энергетики.