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    Учебные заведения в иранском городе Кум закрываются в связи с коронавирусом

    20 Февраля 2020, 18:03

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - Власти города Кум в Иране приняли решение закрыть школы и университеты в связи со смертью двух человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Решение было принято в четверг с целью профилактики распространения вируса и проведения расследования.

    Официальный представитель Министерства здравоохранения Ирана Кияноуш Джаханпур подтвердил смерть двух пожилых людей на своей странице в Twitter.

    Вирус остается главной проблемой на мировой арене с момента его вспышки в китайском городе Ухань в декабре.

    Вирус распространился в более чем 20 странах, включая США, Великобританию, Сингапур, Францию, Россию, Испанию и Индию.

    Многие страны, в том числе Турция, эвакуировали своих граждан из города Ухань и других пострадавших районов Китая, поместив их под карантин и мониторинг.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

    Автор:

    Арайлым Темиргалиева

    Образование Здравоохранение Иран Пневмония в Китае
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