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    Учебные программы вузов и колледжей должны соответствовать потребностям экономики – Алихан Смаилов

    26 Апреля 2023, 08:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Актуальные вопросы развития человеческого капитала обсуждены на заседании Совета отечественных предпринимателей при Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Министр просвещения Гани Бейсембаев доложил, что в рамках данного направления запланированы меры по открытию 300 тысяч новых мест в детских садах, созданию кадрового резерва – 1000 лидеров изменений в системе образования, открытию 7 тысяч предметных кабинетов в школах, строительству 100 объектов дополнительного образования, увеличению госзаказа в колледжах до 150 тысяч мест, созданию 100 бизнес-инкубаторов и т.д.

    Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал о проводимой работе по обновлению образовательных программ вузов, формированию карт региональной потребности в кадрах, коммерциализации результатов научной деятельности. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о мерах по развитию Национальной системы квалификации. Была отмечена необходимость участия работодателей в разработке профессиональных стандартов, являющихся основой образовательных программ. Кроме того, было обращено внимание на введение независимой сертификации, направленной на снятие барьеров в трудоустройстве, в особенности молодежи.


    В ходе заседания участники подробно обсудили вопросы подготовки кадров для отраслей экономики, трудоустройства выпускников, дуального обучения, разработки профессиональных стандартов, финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), налогового стимулирования, развития частных школ и дошкольных организаций образования, инженерной деятельности и ряд других.

    Премьер-Министр подчеркнул, что подготовка специалистов для нужд экономики является одной из приоритетных задач Правительства. В этой связи необходимо продолжать работу по совершенствованию и улучшению системы образования с ориентиром на реальную потребность экономики при активном участии граждан и бизнеса.

    «Нужно уделять большое внимание изучению рынка труда и прогнозированию, какие кадры понадобятся экономике через 5-7 лет, чтобы заранее предусматривать образовательные гранты и другие меры развития. Причем это касается не только высшего образования, но и колледжей и других организаций образования. Учебные программы должны соответствовать потребностям рынка», — сказал Алихан Смаилов.

    По итогам заседания Премьер-Министр дал поручение министерствам просвещения, науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения учесть в работе все озвученные предложения бизнеса и совместно с нацпалатой «Атамекен» найти пути решения поднятых проблемных вопросов.

    В мероприятии приняли участие руководители центральных госорганов, национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Казахстанской ассоциации непрерывного образования, ТОО «Евразийская группа» и других отраслевых организаций.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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