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    Учебную программу по формированию у школьников культуры экономии воды внедрят в РК

    1 Сентября 2023, 15:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане примут специальную учебную программу по формированию у школьников культуры экономии воды. Об этом после совместного заседания палат Парламента сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Экономия воды на уроках дополнительных, внешкольных мероприятиях предусмотрена. Но, с учетом нынешнего Послания, наверное, необходимо усиливать воспитательную работу в школах в данном направлении. Будет принята отдельная программа, которая усилит формирование среди наших учащихся культуры экономии воды», - сказал Гани Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Также министр коснулся вопроса воспитания у детей финансовой грамотности.

    «Финансовая грамотность в школах внедрена с 2019 года. Но, мы с учетом всех других опытов, хотим по-новому усилить в этом направлении работу в школах. Чтобы финансовую культуру формировать у детей, чтобы в дальнейшем наша молодежь не попадала в трудные ситуации, связанные с кредитами и так далее», - добавил Гани Бейсембаев.

    Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана заявил, что с учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Экология Вода школа Послание Президента РК-2023
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