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    • Учебную программу начальной военной подготовки пересмотрят в РК

    7 Августа 2022 18:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О запланированных мерах по повышению статуса предмета начальной военной подготовки сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Воспитание гражданственности и патриотизма остается одним из приоритетных направлений системы образования, центральных государственных и местных исполнительных органов. Учебный предмет «Начальная военная и технологическая подготовка» (далее – НВТП) – дисциплина, направленная на воспитание обучающихся в духе патриотизма, готовности к защите Родины, обучение основам военного дела и безопасности жизнедеятельности человека и является обязательным предметом для изучения в общеобразовательных школах всех типов независимо от форм собственности», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    Он подчеркнул, что учебная программа предмета НВТП разработана в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом общего среднего образования (приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года 604).

    Максимальный объем учебной нагрузки учебного предмета «Начальная военная и технологическая подготовка» составляет в 10 классе – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году, а также 30 часов для проведения учебно-полевых (лагерных) сборов за счет часов вариативного компонента; в 11 классе – 1 час в неделю, 34 часа в учебном году.

    «С целью развития практических умений и навыков учащихся 10 классов, а также для формирования интереса к изучению военного дела в конце учебного года с юношами проводятся пятидневные учебно-полевые (лагерные) сборы в объеме 30 часов на базах воинских частей (по согласованию с командованиями воинских частей) или в организациях образования с соответствующей учебно-материальной базой (приказ министра образования и науки РК от 3 апреля 2013 года 115)», - отметил зампремьера.

    По его словам, прорабатывается вопрос пересмотра учебной программы НВТП, в том числе в части изменения подходов к учебно-полевым сборам.

    «С целью укрепления материально-технического оснащения кабинета НВТП внесены изменения в приказ министра образования и науки «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» (22 января 2016 года 70), в части учебных материалов кабинета НВТП», - добавил Е. Тугжанов.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    #Правительство РК #Образование
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