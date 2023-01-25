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    Учебную нагрузку на преподавателей спортшкол снизят в Казахстане

    25 Января 2023, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов поделился запланированными ведомством законодательными изменениями в сфере физкультуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действующая нормативная правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям современных инновационных и интеграционных процессов, не учитывает реальные потребности отрасли. Так, в этом направлении Министерством начата работа по внесению поправок в законодательные акты», - сказал Асхат Оралов на расширенном заседании Министерства культуры и спорта.

    В рамках законопроекта, по его словам, планируется регулирование вопросов финансирования профессионального спорта, снижение нормативной учебной нагрузки тренеров-преподавателей спортивных школ с 24 до 18 часов в неделю и др.

    «Как отмечено Главой государства «Все наши усилия должны быть направлены на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни казахстанцев». В этом аспекте мы затрагиваем вопросы социальной поддержки спортсменов, тренеров, создание условий для спортсменов с ограниченными возможностями и другие. Законопроект необходимо внести до конца года в Парламент Республики Казахстан», - подчеркнул министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Минкультуры
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