Учебно-тренировочный лагерь для юных теннисистов проходит в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - При поддержке Федерации тенниса Казахстана в Национальном теннисном центре города Шымкент проходит учебно-тренировочный лагерь, который завершится 8 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ФТК, сборы проводятся под руководством координатора развития игроков до 14 лет ФТК Шухрата Каюмова и консультанта развития игроков до 10-14 лет Диаса Доскараева, а также приглашенных экспертов Павла Баранова, Сергея Квака и других. План учебного лагеря включает техническое, тактическое, психологическое и физическое обучение, сопровождаемое соревнованиями и сессиями по игре.

«Сбор в самом разгаре, детей мы узнаем всё лучше, здесь также присутствуют их личные тренеры. Мы делимся информацией и опытом. Дети проходят через большое количество упражнений и состязаются между собой. Мы стараемся обратить внимание на физическую подготовку. Главная цель этих сборов - собрать всех детей в одном месте, просмотреть каждого, увидеть потенциал роста, дать рекомендации, предоставить альтернативную точку зрения личным тренерам, которые где-то те или иные моменты не видят или отметить их работу, где они уже преуспели, поставить наши общие цели для прогресса. Этот сбор подготовительный перед следующей неделей, где состоится турнир памяти Аллы Реснянской. У нас такие УТС до этого были среди юношей до 14, 16, 18 лет, но никогда не было до 12 лет», - отметил Диас Доскараев.



