Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории будут едиными для всех школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны. Такое решение приняли участники прошедшего в Петропавловске съезда учителей истории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова в Facebook.

Как сообщил глава Минобразования РК, вместе с более чем 300 учителями истории в работе съезда приняли участие ученые, методисты, руководители НИИ и ряда вузов.

Участники детально и открыто обсудили проблемы улучшения содержания типовых учебных программ и учебников, а также системы оценивания учебных достижений школьников, подготовки учителей истории в вузах и повышения квалификации преподавателей.

Основные предложения историков были следующими:

- в 5 классе вернуть рассказы по истории Казахстана, доступные для школьников данного возраста, которые ранее уже были в школьной программе;

- обновить содержание учебных программ по предметам «История Казахстана» и «Всемирная история». Сейчас основной курс истории Казахстана завершается в 9 классе, а в 10-11 классах изучаются, в основном, проблемные вопросы, соответственно учителя и ученые предложили полноценно изучать историю с древности и до современности с 6-го по 11-й класс;

—изменить распределение материала по классам.

«Например, с 2016 года программа только одного 6-го класса охватывала почти 12 веков. Кстати, очень значимые исторические периоды, начиная с VI в. по начало XVIII в. Этот важнейший период истории Великой степи включает эпоху тюркских государств, Золотой Орды и собственно Казахского ханства, который теперь предложено изучать не один класс, а распределить программный материал для изучения по двум классам, чтобы обеспечить полноценное изучение материала. Эти предложения считаю важными, и они будут дополнительно рассмотрены экспертной группой по обновлению программ», - сообщил Асхат Аймагамбетов.

Министр также сообщил об уже принятых решениях.

1.Учебники по истории Казахстана и Всемирной истории теперь будут едиными и базовыми для всех школ страны.

2.В вузах теперь будет преподаваться дисциплина «История Казахстана» вместо дисциплины «Современная история Казахстана», то есть программа охватит и другие периоды истории.

3.Теперь историки, которые обучались по научному профилю, смогут пройти курсы переподготовки и затем также преподавать в школе.

4. Вносятся изменения по оцениванию, итоговая аттестация будет проходить в устной и письменной формах, а не только письменно, как было ранее. СОРы могут проводиться или устно или письменно по усмотрению учителя.

5. В Петропавловске открываются филиалы НИИ «Институт археологии им. А. Маргулана» и «Институт истории и этнологии им. Ч. Валиханова», и там же будут организованы масштабные археологические исследования.