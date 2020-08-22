Участвовать в праймериз призвали казахстанцев в Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялась очередная ZOOM-конференция, посвященная внутрипартийным выборам «Nur Otan» с участием секретаря партии «Nur Otan» Армана Кырыкбаева, представителей общественности, занимающихся вопросами поддержки людей с особыми потребностями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В числе участников встречи -кандидатов на участие праймериз были непосредственно люди с особыми потребностями, которые демонстрируют окружающим большую силу воли, жизненную активность, желание трудиться и быть полезными обществу.

Модератором конференции выступила председатель объединения юридических лиц «Ассоциация организаций инвалидов г. Алматы» Ляззат Калтаева.

«Мы горячо приветствуем каждого участника праймериз, каждого гражданина Республики Казахстан, который разделяет ценности партии и искренне намеревается стать участником праймериз. Чем больше будет на местах и в центре принципиальных людей с активной жизненной позицией, которые на собственном опыте сталкивались с разного рода проблемами, – житейскими, системными, еще какими-то, успешно их преодолевали, знают рецепты принятия решений, умеют настаивать, идти вперед, тем больше будет таких людей среди депутатов. Мы абсолютно убеждены в том, что лучше будет в целом для нашей страны» , – заявил Арман Кырыкбаев, обращаясь ко всем участникам.

По его словам, праймериз – это огромная возможность и поэтому к этому вопросу нужно подойти очень серьезно.

Партия «Nur Otan» всегда уделяет особое внимание вопросам повышения качества жизни людей с особыми потребностями. Ведь именно человек, его права и свободы являются высшими ценностями партии, провозглашенные в политической доктрине.

17 января 2014 года в своем ежегодном Послании народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050» Первый Президент, Председатель партии Н.А. Назарбаев поручил «Nur Otan» возглавить работу по повышению качества жизни лиц с ограниченными возможностями. В том же году был запущен проект «Кедергісіз келешек».

Руководитель ОО «Общество родителей детей с инвалидностью «Мир равных возможностей» Нургуль Ульжекова во время онлайн-конференции заявила, что видит в праймериз возможность изменить жизнь особенных людей.

«Мое доверие к партии укрепилось в ходе плодотворной работы по линии проекта «Кедергісіз келешек». Огромное материнское желание помочь не только своему ребенку, но также другим детям с особыми потребностями, стало причиной того, что в последние 4 года я посвятила организации бесплатных инклюзивных спортивных секций. Сегодня 150 детей с разными формами инвалидности занимаются в секциях, но еще более 200 ребят стоят в очереди, потому что их не принимают в другие обычные секции. Это системная проблема, на которую я хотела обратить внимание и предложить готовый алгоритм межведомственного взаимодействия и ряд дополнений в нормативно-правовые акты, касающиеся развития массового спорта среди людей с инвалидностью, а также инклюзивного образования и социальной защиты» , - заявила она.

По словам Нургуль Ульжековой, участие в праймериз для нее это огромная возможность принести еще больше пользы для страны.

Гульназ Космурзиева, председатель ОО «Бізде адамбыз» во время онлайн-конференции представителей общественности с секретарем партии «Nur Otan» Арманом Кырыкбаевым заявила, что в праймериз она видит возможность поддержать интересы социально уязвимых слоев населения.

«Более 14 лет я, пользователь инвалидной коляски, но, несмотря на это, стараюсь жить по максимуму и активно участвовать в решении проблем нашего города. В праймериз я участвую для того, чтобы поддержать интересы социально уязвимых слоев населения. С другой стороны, каждый из нас должен нести ответственность, надо бороться с иждивенчеством. Надо показать, что мы, люди с инвалидностью, можем быть полезны обществу. То, что это возможно я хочу показать на своем примере» , - сказала Гульназ Космурзиева.

Жительница Шымкента, главный редактор информационного портала о детях «Bala times» Жанель Жумалинова заявила о своем участии в праймериз партии «Nur Otan».

«Моя программа называется «Через инклюзивное волонтерство к формированию инклюзивного общества», которая включает абсолютно все сферы жизни для того, чтобы наши дети были полноценными гражданами нашего Казахстана. Но хочу конкретно остановиться именно на проблеме жилья таких родителей. Не так давно, два месяца назад, я проводила исследование по доступности жилья семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Что получилось? 2 237 человек участвовали, 81% респондентов, к сожалению, не имеют собственного жилья. 60% таких семей снимают жилье и 25% – живут с родственниками. Что я хочу предложить и именно изменить. Если стану депутатом Шымкентского городского маслихата, я хочу в первую очередь разработать региональную программу» , – сказала Жанель Жумалинова.

Двое молодых людей заявили об участии в праймериз. Так, житель Караганды, председатель Общественного объединения инвалидов «Qamqor plus» Нияз Сундиталиев заявил о своем решении принять участие в праймериз партии «Nur Otan».

«Я принял решение участвовать в праймериз, опираясь на поддержку своих коллег и однопартийцев» , – заявил Нияз Сундеталиев.

Житель Актобе, основатель и руководитель ТОО «Пандус-ОК» Шахан Жолдасбаев также сообщил о своем участии в праймериз партии «Nur Otan».

«Ничто для нас без нас» – именно с таким девизом я вступаю в праймериз партии « Nur Otan « , - сказал он.

Депутат Бурабайского района Акмолинской области Канат Байбуров заявил, что праймериз позволят вывести проблемы людей с инвалидностью на новый уровень.

«Хотелось бы, чтобы в депутатском корпусе были такие ребята, как мы. Я в районном депутатском корпусе уже второй созыв. Многие вопросы изучил изнутри, многие инструменты были мной предложены. Хотелось, чтобы праймериз для меня стали уникальной возможностью вывести вопросы людей с инвалидностью на более широкий круг – на областной масштаб, - привел свои аргументы депутат районного маслихата. - Наше присутствие в депутатском корпусе показывает, что нет ничего невозможного. Хочу и дальше показывать это своей деятельностью уже в рамках областного масштаба» , - сказал К.Байбуров.

Ранее, в видеообращении Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев призвал всех партийцев и сторонников Nur Otan принять самое активное участие в этом важном для нашей страны политическом событии.

17 августа в республике началось выдвижение кандидатов на участие в праймериз партии «Nur Otan». На данный момент уже более шести тысяч человек изъявили желание принять участие во внутрипартийном отборе.

На подготовку к агитации кандидатам будет отведено 7 дней – с 31 августа по 6 сентября.

С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация кандидатов, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября. Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы «Праймериз» с трансляцией на официальных аккаунтах партии.



