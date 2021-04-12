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      Западно-Казахстанская область

    Участок железной дороги Уральск-Желаево признали одним из самых опасных в ЗКО

    12 Апреля 2021, 19:08

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - На совещании в акимате Западно-Казахстанской области заместитель директора Актюбинского отделения магистральной сети по уральскому региону Руслан Давлетов отметил, что железная дорога - зона повышенной опасности, и в пригороде Уральска просто необходимо поставить пешеходный надземный переход, передает МИА Казинформ« со ссылкой на mgorod.kz.

    - На участке железной дороги Уральск-Желаево очень часто ходят люди, происходят наезды. Это самый опасный участок, который нас постоянно будоражит. В этом году, к примеру, было зарегистрировано 12 экстренных торможений и один наезд на человека. В 2020 году на этом участке задавили 6 человек, - рассказал Руслан Давлетов и попросил акима ЗКО посодействовать в решении этой проблемы.

    На что аким ЗКО Гали Искалиев ответил, чтобы железнодорожники пересмотрели все опасные участки и предложили проекты, которые будут рассмотрены в дальнейшем.

    Также Гали Искалиев в ходе совещания возмутился, что у инвалидов сейчас нет возможности попасть на перрон Уральска.

    - Зимой все течет, там нет возможности по подземному и надземному переходу попасть на перрон. Задача на этот год - сделать хороший проект, - поручил глава области железнодорожникам.

    Руслан Давлетов заверил, что проектировщики сделают проект, по которому будет произведен ремонт подземного тоннеля на железнодорожном вокзале.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КТЖ Западно-Казахстанская область ДТП
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