РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:50, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Жансугурова закроют из-за строительства развязки в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным акимата, с 23:00 часов 8 сентября до 15:00 часов 9 сентября движение по улице Жансугурова от улицы Дарвина до проспекта Сейфуллина будет приостановлено.

    Движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Дарвина, Коянды и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

    Также в связи с перекрытием движения внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:

    №17 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

    №17 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

    №123 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

    №123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

    №73 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

    №73 – в южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме.


    Теги:
    Акимат Алматы Дороги Транспорт Строительство Благоустройство
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Как развиваются отношения Казахстана и Германии
    Сегодня, 12:00
    Мажилис ратифицировал Договор между Казахстаном и Кипром о выдаче
    Сегодня, 11:53
    $16 млн задолжало АО «KEGOC» международному банку
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!