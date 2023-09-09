Участок улицы Жансугурова закроют из-за строительства развязки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по улице Жансугурова временно ограничат движение в связи со строительством транспортной развязки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата, с 23:00 часов 8 сентября до 15:00 часов 9 сентября движение по улице Жансугурова от улицы Дарвина до проспекта Сейфуллина будет приостановлено.

Движение автотранспорта будет обеспечено по улицам Дарвина, Коянды и Ломоносова. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.

Также в связи с перекрытием движения внесены временные изменения в схемы движения следующих маршрутов:

№17 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

№17 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№123 – в северном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме;

№123 – в южном направлении – ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№73 – в западном направлении – ул. Макатаева – пр. Сейфуллина – далее по схеме;

№73 – в южном направлении – пр. Сейфуллина – ул. Макатаева – далее по схеме.