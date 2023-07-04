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    Участок улицы Жанажол закрыли на ремонт в Астане

    4 Июля 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит средний ремонт дороги по улице Жанажол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    В связи с проведением ремонта с 4 по 5 июля частично перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Жанажол на участке от моста Алаш до улицы М.Горького. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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