Участок улицы Туркестан перекроют на ремонт в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по улице Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с проведением ремонтных работ с 18:00 8 сентября по 9 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Туркестан от ул. Достык до ул. Сыганак.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.