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    16:16, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участок улицы Туркестан перекроют на ремонт в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по улице Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    В связи с проведением ремонтных работ с 18:00 8 сентября по 9 сентября текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Туркестан от ул. Достык до ул. Сыганак.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.


    Теги:
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