Участок улицы Сыганак в Астане перекроют до 30 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В этой связи, с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.

Срок перекрытия до 30 ноября.

По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.