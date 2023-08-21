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    10:52, 21 Август 2023 | GMT +6

    Участок улицы Сыганак в Астане перекроют до 30 ноября

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

    В этой связи, с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра.

    Срок перекрытия до 30 ноября.

    По указанным ограничениям изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

    Жителей города и автовладельцев просят отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты.


    Теги:
    Общество Транспорт Астана Главная для mail.ru
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