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    Участок улицы Шаймерденова перекроют на ремонт в Астане

    6 Июня 2023, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны начинает работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по ул. С Шаймерденова (А62), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Работы ведутся в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города.

    В связи с ремонтом с 7 по 22 июня текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Шаймерденова от улицы А91 до гипермаркета «Метро». Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторов на дорогах.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Дороги
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