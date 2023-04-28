Участок улицы Панфилова в Астане перекроют на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На участке улицы Панфилова с 29 апреля начнется ремонт дорожного полотна. Движение здесь будет ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 29, 30 апреля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова. В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

«Для того чтобы ознакомиться с измененной схемой движения городского общественного транспорта, вы можете пройти на официальную instagram страницу ТОО City Transportation Systems», - добавили в пресс-службе.



