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    Участок улицы Панфилова в Астане перекроют на ремонт

    28 Апреля 2023, 18:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На участке улицы Панфилова с 29 апреля начнется ремонт дорожного полотна. Движение здесь будет ограничено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Астаны.

    По информации управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, 29, 30 апреля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Панфилова от проспекта Тауелсиздик до улицы Калдаякова. В целях обеспечения безопасности дорожного движения данная мера согласована с управлением административной полиции ДП Астаны.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.
    «Для того чтобы ознакомиться с измененной схемой движения городского общественного транспорта, вы можете пройти на официальную instagram страницу ТОО City Transportation Systems», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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