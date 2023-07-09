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    Участок улицы Московская закрыт на ремонт в столице

    9 Июля 2023, 18:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведется средний ремонт дорожного полотна по ул. Московская на участке от ул. Бекетай до ул. Г.Потанина. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с этим с 10 по 11 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство
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