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    Участок улицы Монкеулы перекроют на ремонт в Астане

    7 Апреля 2023, 21:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице на участке улицы Монкеулы с 7 апреля будут проводиться работы по среднему ремонту, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    «Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице Монкеулы на участке от улицы Перне до улицы Куршим. В связи с этим с 7 по 12 апреля текущего года на этом участке будет перекрыто движение для автотранспортных средств», - говорится в сообщении акимата.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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