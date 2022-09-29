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    Участок улицы Монке би в Алматы перекроют на 8 месяцев

    29 Сентября 2022, 17:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Управление городской мобильности Алматы сообщило о временном перекрытии улицы Монке би, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Строительство транспортной развязки на пересечении ул. Саина – ул. Монке би», в схему движения автотранспортов по ул. Монке би будут внесены изменения. С 22:00 1 октября 2022 года до 1 июня 2023 года движение по ул. Монке би от объездной дороги до ул. Мамбетова будет приостановлено. Движение автотранспорта в северном и восточном направлениях будет обеспечено по улицам Акын Сара, Момышулы и объездной дороге. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме», - сообщили в управлении.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Строительство Транспорт
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