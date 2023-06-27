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    Участок улицы Кунаева в Астане полностью перекрыт

    27 Июня 2023, 09:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начало средний ремонт местного проезда по улице Д.Кунаева, передает МИА «казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    В связи с проведением ремонтных работ с 27 июня по 3 июля будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Кунаева от пр.Кабанбай батыра до пр.Туран.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Ремонтные работы проводятся по согласованию с Управлением административной полиции ДП города.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Акимат Транспорт МВД РК Дороги
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