Участок улицы Кордай в столице перекроют на ремонт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Работы ведутся при согласовании с управлением административной полиции ДП Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

В связи с проведением среднего ремонта со 2 по по 8 маябудет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.

Ознакомиться с измененной схемой движения городского общественного транспорта можно на странице ТОО CTS в Instаgram.



