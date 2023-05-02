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    Участок улицы Кордай в столице перекроют на ремонт

    2 Мая 2023, 09:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает ремонт дорожного полотна по улице Кордай. Работы ведутся при согласовании с управлением административной полиции ДП Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

    В связи с проведением среднего ремонта со 2 по по 8 маябудет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Кордай на участке от проспекта Б. Момышулы до улицы Балкантау.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут в целях избежания заторовых ситуаций на дорогах.
    Ознакомиться с измененной схемой движения городского общественного транспорта можно на странице ТОО CTS в Instаgram.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Транспорт Дороги
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