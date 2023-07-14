Участок улицы Керей Жанибек хандар перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по среднему ремонту дорожного полотна по ул. Керей Жанибек хандар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«В связи с проведением ремонта с 15 по 19 июля текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Керей Жанибек хандар на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран», - говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.