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    Участок улицы Кенесары перекроют на ремонт в столице

    11 Июля 2023, 00:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры ведет ремонт дорожного полотна по улице Кенесары, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Работы ведутся по согласованию с управлением административной полиции ДП города в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

    В связи с проведением среднего ремонта с 14 по 16 июля полностью перекроют движение для автотранспортных средств на участке улицы Кенесары от ул. А.Янушкевича до ул. Е.Брусиловского. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Дороги
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